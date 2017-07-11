«میلینیوم» تبرم اتفاقية إدارة منتجع في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)
أبرمت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية إدارة منتجع جديد من فئة الخمس نجوم في جزيرة المرجان برأس الخيمة، في إطار شراكة مع شركة «سوبر كازا ديفلوبمنت ليمتد».
وحسب بيان أمس، يُجسّد المنتجع الشاطئي المؤلّف من 339 غرفةً والذي يعمل تحت راية علامة «ميلينيوم»، التزام المجموعة بخطة التوسّع الشاملة داخل الإمارات العربية المتحدة، كما تُرسِّخ الاتفاقية مكانة فنادق ومنتجعات میلینیوم كواحدة من شركات التشغيل الأسرع نمواً في المنطقة، حيث من المزمع أن تفتتح 12 فندقاً جديداً خلال العام المقبل، و40 فندقاً جديداً في الشرق الأوسط.
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تدير فنادق ومنتجعات میلینیوم 10 فنادق في الإمارات العربية المتحدة حالياً، تتراوح بين الفنادق ذات الكلفة المتوسطة وتلك الفخمة، بالإضافة إلى 11 مشروعاً إضافياً جديداً قيد الإنشاء. تشمل المشاريع المستقبلية التي تنوي المجموعة تدشينها في البلاد ميلينيوم ديار مونتروز للشقق السكنية وفندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري، حيث من المنتظر افتتاح كلا المشروعين في دبي خلال العام الجاري.