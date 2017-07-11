«میلینیوم» تبرم اتفاقية إدارة منتجع في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أبرمت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية إدارة منتجع جديد من فئة الخمس نجوم في جزيرة المرجان برأس الخيمة، في إطار شراكة مع شركة «سوبر كازا ديفلوبمنت ليمتد».

وحسب بيان أمس، يُجسّد المنتجع الشاطئي المؤلّف من 339 غرفةً والذي يعمل تحت راية علامة «ميلينيوم»، التزام المجموعة بخطة التوسّع الشاملة داخل الإمارات العربية المتحدة، كما تُرسِّخ الاتفاقية مكانة فنادق ومنتجعات میلینیوم كواحدة من شركات التشغيل الأسرع نمواً في المنطقة، حيث من المزمع أن تفتتح 12 فندقاً جديداً خلال العام المقبل، و40 فندقاً جديداً في الشرق الأوسط.

يقام هذا المنتجع المرتقب افتتاحه عام 2020 على مساحة 75 ألف قدم مربعة في جزيرة المرجان، وهي أول مشروع جزيرة من صنع الإنسان في رأس الخيمة. صمِّمَت جزيرة المرجان الكائنة على بعد 30 دقيقةً فقط من مطار رأس الخيمة الدولي و50 دقيقةً من مطار دبي الدولي، لتعيد تعريف معايير قطاع الضيافة في رأس الخيمة، فهي تحتوي على مشاريع واسعة النطاق تشمل فنادق، وفللاً ووحداتٍ سكنيةً، بالإضافة إلى مراس ومتاجر ومرافق ترفيهية. سوف يوفّر منتجع ميلينيوم، الذي يتميز بتصميمه المميز والباهر، إطلالاتٍ بانوراميةً على شبه الجزيرة العربية وشاطئاً خاصاً. تضمّ المرافق عالمية المستوى مسبحَين، ومركز لياقة بدنية، وغرف للعلاجات ومساحات للاجتماعات والفعاليات، كما سيتمتع المنتجع بتقديّم الطعام طوال اليوم، ومطعماً بجانب المسبح ومطعماً متخصصاً، وحانة «سكاي».

تدير فنادق ومنتجعات میلینیوم 10 فنادق في الإمارات العربية المتحدة حالياً، تتراوح بين الفنادق ذات الكلفة المتوسطة وتلك الفخمة، بالإضافة إلى 11 مشروعاً إضافياً جديداً قيد الإنشاء. تشمل المشاريع المستقبلية التي تنوي المجموعة تدشينها في البلاد ميلينيوم ديار مونتروز للشقق السكنية وفندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري، حيث من المنتظر افتتاح كلا المشروعين في دبي خلال العام الجاري.