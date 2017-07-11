80 مؤسسة بدورة «الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»

دبي (الاتحاد)

وجهت لجنة رياضة المرأة في «مجلس دبي الرياضي» الدعوة لأكثر من 80 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، للمشاركة في منافسات النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها التي تنظمها اللجنة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وقدمت لجنة رياضة المرأة الدعوة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة لترشيح أسماء المنسقات من كل جهة، وذلك حتى يتولين مهمة تسجيل أسماء الراغبات في المشاركة بالفعاليات وتجهيز المتطلبات كافة، الخاصة بكل لاعبة، من مستندات وصور ومعلومات، وتحديد أعداد وفئة الرياضات التي يشاركن فيها، وذلك لزيادة جاهزية المؤسسات ومنتسباتها للاستعداد والمشاركة في الدورة، وفي الفعاليات والأنشطة الرياضية التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأعدت اللجنة برنامجاً تدريبياً يضم عددًا من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة للاعبات والمدربات والحكام في مختلف الرياضات خلال الفترة المقبلة التي تستهدف منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى منتسبات القطاع الخاص الذي تم إضافته مؤخراً إلى مجال المنافسة في الدورة.

وتقام النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، خلال الفترة من 9 إلى 25 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد هذا العام زيادة كبيرة في أعداد المشاركات في مختلف الرياضات، خاصة بعد أن قامت اللجنة بإدخال بعض التغييرات عليها، ومن أهمها فتح المجال لتسجيل منتسبات القطاع الخاص، وتخصيص فئات تنافسية للمواطنات، بالإضافة إلى إضافة لعبة جديدة إلى قائمة المنافسات هذا العام، ليصبح عدد الألعاب المدرجة في الدورة 10 رياضات، وهي لعبة كرة الطاولة، بالإضافة إلى كرة السلة والطائرة، واليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، والبولينغ.

وحددت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل في الأول من سبتمبر المقبل، وتقام منافسات الألعاب الجماعية والريشة وكرة الطاولة في الصالة الرياضية بنادي دبي ستارز في منطقة المزهر، فيما تقام الألعاب الأخرى في أماكن مختلفة، وهي مسبح نادي الوصل الرياضي، مضمار ند الشبا الرياضي، مضمار الخوانيج للجري، نادي دبي للشطرنج والثقافة، ومركز دبي الدولي للبولينغ.

وتحرص لجنة رياضة المرأة على تحديث وتطوير الفعاليات الرياضية التي تنظمها على مدار العام لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النساء من مختلف الجنسيات والأعمار لممارسة الرياضة، والمشاركة في مختلف الرياضات، ورفع مستوى لياقة المرأة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها اللجنة، وهي دعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، ونشر وعي وثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى المرأة، وتأكيد دورها كعامل أساسي في المحافظة على صحة المرأة، وقدرتها على القيام بأعباء الحياة اليومية بيسر وسهولة.