محمد بن راشد: ديمومة التنمية والإنجازات الوطنية تحقق لشعبنا الاستقرار والأمن الاجتماعي والسعادة

دبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس، مجلس علماء الإمارات وأعضاء مجمع محمد بن راشد للعلماء، ونخبة من العلماء والباحثين في مجال العلوم المتقدمة.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالعلماء الشباب من الجنسين، وتبادل معهم سموه التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين الله العلي القدير أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وخير على دولتنا العزيزة، قيادة وحكومة وشعباً، وأن يعيده على بلادنا وقيادتنا وشعبنا بمزيد من التقدم العلمي والفكري والمنجزات الحضارية والإنسانية على كل الصعد.
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وقال سموه: أنتم مبعث اعتزازنا وأنتم خير ما زرعنا في أرضنا الطيبة التي لا تنبت إلا الثمر الطيب، مادام الزرع طيباً.
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حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المكلفة بملف العلوم المتقدمة، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من رؤساء ومديري الجامعات والمعاهد والكليات في الدولة.