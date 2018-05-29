محمد بن راشد: ديمومة التنمية والإنجازات الوطنية تحقق لشعبنا الاستقرار والأمن الاجتماعي والسعادة

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس، مجلس علماء الإمارات وأعضاء مجمع محمد بن راشد للعلماء، ونخبة من العلماء والباحثين في مجال العلوم المتقدمة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالعلماء الشباب من الجنسين، وتبادل معهم سموه التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين الله العلي القدير أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وخير على دولتنا العزيزة، قيادة وحكومة وشعباً، وأن يعيده على بلادنا وقيادتنا وشعبنا بمزيد من التقدم العلمي والفكري والمنجزات الحضارية والإنسانية على كل الصعد.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جهود هؤلاء الشباب ومساعيهم الدؤوبة من أجل خلق مجتمع للعلماء في دولتنا على غرار مجتمع الأعمال، من أجل تعزيز مفهوم التكامل بين التقدم العلمي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وغيرهما، وتحقيق التنمية المستدامة لشعبنا التي من غير الممكن أن نحقق هذا الهدف للوصول إلى الإمارات 2021 دون التركيز على البحوث والدراسات العلمية والاقتصادية والإنسانية، وما إلى ذلك لضمان ديمومة التنمية والإنجازات الوطنية التي تحقق الاستقرار والأمن الاجتماعي والسعادة لجميع شرائح المجتمع وفئات الشعب على امتداد مساحة دولتنا. واعتبر سموه أن هذه النخبة من أبناء وبنات الوطن هم الثروة التي لا تنضب، والقدوة لأجيالنا المتعاقبة لتحفيزهم على الدراسة والتحصيل العلمي بكل فروعه وتخصصاته، وبلوغ أعلى المستويات والدرجات الأكاديمية التي تجعل منهم علماء ومبدعين ومبتكرين ومفكرين، لهم دورهم الإيجابي في مسيرة التنمية والتحديث في شتى الميادين.

وقال سموه: أنتم مبعث اعتزازنا وأنتم خير ما زرعنا في أرضنا الطيبة التي لا تنبت إلا الثمر الطيب، مادام الزرع طيباً.

وختم سموه القول لمحدثيه: عليكم بالمثابرة ومواصلة السعي على درب الإبداع الفكري كي تصلوا إلى مبتغاكم، وتحققوا آمال شعبكم، وتعززوا ثقة قيادتكم بكم، وفقكم الله لما فيه الخير ورفعة الوطن وخدمة الإنسانية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المكلفة بملف العلوم المتقدمة، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من رؤساء ومديري الجامعات والمعاهد والكليات في الدولة.