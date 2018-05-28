ميانمار: 58 لاجئاً من الروهينجا عادوا طوعاً

دكا (وكالات)

قالت ميانمار إن 58 لاجئاً من أقلية الروهينجا عادوا إلى أراضيهم طوعاً حيث سيرسلون إلى مراكز انتظار قبل إعادة توطينهم، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل عنهم. وفر نحو 700 ألف من أقلية الروهينجا المسلمة من ولاية راخين إلى بنغلاديش في أغسطس الماضي، بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «التطهير العرقي».

وقالت ميانمار، إنها «مستعدة لإعادتهم وتبادلت الاتهامات مع بنغلادش حول الطرف المسؤول عن التأخر في تنفيذ اتفاق إعادة اللاجئين»، ويشكك معارضون في جدية وصدقية هذا الاتفاق.

ويتردد اللاجئون الروهينجا الذين يواجهون اضطهاداً منذ عقود في ميانمار، في العودة إلى بلادهم من دون ضمانات حقيقية لحقوقهم الشخصية وتوفير الحماية، بما فيها الحق في العودة لقراهم الأصلية بدلاً من مراكز انتظار. وقال بيان صادر عن مكتب الحاكمة الفعلية للبلاد الزعيمة أونغ سان سو تشي، ونشره الإعلام الرسمي أمس، إن «58 لاجئاً عبروا الحدود باتجاه بورما بعد أن اكتشفوا أنه لم يعد مجدياً أن يعيشوا في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش»، وأضاف البيان أن «الروهينجا العائدين اعتقلوا لفشلهم في اتباع إجراءات العودة الصحيحة، وذلك حتى يصدر قرار عفو عنهم والسماح لهم بالاستقرار من جديد في بورما»، مشيراً إلى وضعهم في معسكرات انتظار مؤقتة.