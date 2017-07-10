المغردون يسخرون من شائعة حجب «تويتر» في الإمارات

أبوظبي (وكالات)

تفاعل مغردون من مختلف الجنسيات مع هاشتاق تضمن إشاعة حجب «تويتر» في الإمارات، والذي تصدر الترند في البلاد، واستدعى سخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الذين غردوا من الإمارات، وأكدوا أن خلايا قطر الإلكترونية وراء الإشاعة.

وقال المغرد النعماني: «المخابرات القطرية ومرتزقتها تطلق العديد من الهاشتاقات لتضليل الشعب القطري عن سبب الأزمة، وهو دعمها للجماعات الإرهابية».

وقال مغرد آخر: «هذا الهاشتاق نموذج للكذب والتضليل الذي تمارسه القيادة القطرية في خطابها لشعبها، لإلهائه عن المستقبل المجهول».

وقال المغرد سيف: «نموذج للكذب والتضليل الذي تمارسه القيادة القطرية في خطابها لشعبها».

وسخرت المغردة منى سالم قائلة: «فعلاً!، إذاً أنا من وين أغرد، من المريخ ولا عطارد؟!».

وبدوره، قال المغرد خالد السويدي: «أنا حالياً في المريخ؛ لأنه تم حجب (تويتر) عنا، في حال انقطاع الخدمة سأغرد من كوكب القردة التابع للقرداوي».

ونشر آخرون صوراً وفيديوهات بين ربوع الإمارات ساخرين من الهاشتاق، وقال المغرد خليفة السر: «أنا أغرد من مدينتي الجميلة الحبيبة دبي»، وغرد آخرون بلقطات ومقاطع مباشرة.