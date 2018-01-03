الكويــت تطـرح عقـود الحفـر البحـري رسمياً

الكويت (د ب أ)

كشف مصدر نفطي مسؤول عن أن شركة نفط الكويت طرحت رسمياً مناقصات وعقود الحفر البحري، لأول مرة في تاريخها الأسبوع الماضي، على أن يكون توقيع العقود في النصف الثاني من 2018.

وقال المصدر أمس إن الشركة طرحت أوراق مناقصة الحفر البحري داخل لجنة المناقصات الداخلية في الشركة باعتبارها أحد عقود الحفر والخدمات، التي استثناها قانون المناقصات الجديدة في الطرح من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وأشار إلى أن «نفط الكويت» ستبدأ عمليات الحفر في 6 مواقع بحرية قبل نهاية 2018، وسيتم استخدام برجين للحفر في المواقع، لافتاً إلى أنه تم تحديد تلك الأماكن بعيداً عن منطقة «جون الكويت».

ونوه إلى أن الشركة دعت ثلاث شركات عالمية متخصصة في الحفر البحري هي شلمبرجير وبيكر هيوز وهالبيرتون لتقديم عروضها المالية، كما أتاحت «نفط الكويت» الفرصة لهذه الشركات (الثلاث) الاستعانة بشركات عالمية من الباطن لتوريد أبراج الحفر والأعمال المتصلة بالاستكشاف البحري.