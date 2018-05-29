الحريري متفائل بتشكيل حكومة ائتلافية لحماية لبنان

بيروت (رويترز)
عبّر سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أمس، عن أمله في تشكيل حكومة ائتلافية بسرعة لحماية لبنان من الاضطرابات الإقليمية والوضع الاقتصادي الذي قال إنه يمثل أكبر خطر على البلاد.
وكان الحريري يتحدث بعد مشاورات مع النواب حول تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من مايو. وفي مؤشر على التعقيدات التي ستواجه عملية تشكيل الحكومة، طالب حزب القوات اللبنانية المسيحي بتمثيل حكومي مساوٍ لمنافسه الرئيس التيار الوطني الحر. وظهرت المنافسة على الحقائب الوزارية أيضاً بين فصائل درزية.
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وذكرت مصادر سياسية بارزة أن حزب الله يسعى لتولي وزارة خدمات واحدة على الأقل، وسيحصل على ثلاث وزارات.