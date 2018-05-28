الأردن يوقف «داعشيين» قبل تسللهما إلى سوريا



تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018 عمان (وكالات) أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس، إلقاء القبض على شخصين ينتميان إلى «داعش» الإرهابي، أثناء محاولتهما التسلل إلى سوريا، بهدف الالتحاق بفلول التنظيم المتشدد بتلك البلاد المضطربة. وأوضح الجيش في بيان أنه جرى إخضاع الشخصين للتحقيق، حيث تبين أنهما مقتنعان بأفكار التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أنهما اتفقا على تنفيذ عمليات طعن والاعتداء على رجال الأمن. وأشار إلى أن الموقوفين اتفقا أيضاً على القيام بعمليات تخريب من خلال استخدام المولوتوف، موضحاً أنه جرى تسليمهما إلى الجهات المعنية لمتابعة التحقيق معهما. واعتباراً من مطلع العام الماضي، شدد الأردن العقوبات التي يفرضها على المروجين للأفكار الإرهابية أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة.