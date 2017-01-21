يتصل 3 آلاف مرة ليضايق الموظفين



تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017 لوس أنجلوس (أ ف ب) أصدر القضاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية حكماً بإدانة رجل بتهمة مضايقة موظفين فيدراليين، بعدما أجرى أكثر من ثلاثة آلاف اتصال هاتفي، وجه إليهم خلالها تهديدات، وكلاماً بذيئاً. وأشارت السلطات إلى أن كولوانت (كين) سينغ ساندو 56 عاماً ترك حوالى 350 رسالة هاتفية طويلة لموظفين في الهيئة الضابطة للبورصة الأميركية في واشنطن. ولفت المدعي العام الفيدرالي فيليب تالبرت في بيان إلى أن «اتصالات ورسائل هاتفية كثيرة وجهها ساندو كانت عبارة عن مطولات ملأى بالكلام البذيء، لمطالبة طاقم العمل في الهيئة الضابطة للبورصة الأميركية وجهات أخرى، سيتم سحقهم وشنقهم في الساحات العامة وتعذيبهم، عبر عمليات محاكاة الغرق وإحراقهم إحياء، وتصفيتهم، وإطلاق القذائف عليهم».