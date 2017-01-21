رحيل الممثل ميجل فيرير

لوس أنجلوس (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن الممثل ميجل فيرير الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني «إن.سي.آي.إس: لوس أنجليس» توفي أمس الأول، إثر إصابته بسرطان الحلق، عن عمر يناهز 61 عاماً.

ونقلت صحيفة «فاريتي» عن النجم السينمائي جورج كلوني، وهو ابن عم فيرير، قوله: «إن هذا الفنان (جعل العالم أكثر إشراقاً ومرحاً)، وإن وفاته لها تأثير كبير على الأسرة وصناعة الترفيه».

وقالت مجلة بيبول: «إن فيرير اختار الاستمرار في العمل بينما كانت إصابته بالسرطان تزداد سوءاً».

وأضافت الصحيفة أن الفنان كان يعرف أيضاً بأدواره في المسلسلات التلفزيونية «كروسينج جوردان، توين بيكس»، بالإضافة إلى شخصية الشرير في فيلم روبوكوب (1987)، وصوت شخصية شا - يو في فيلم مولان (1998).