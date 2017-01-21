رحيل الممثل ميجل فيرير

لوس أنجلوس (د ب أ)
أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن الممثل ميجل فيرير الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني «إن.سي.آي.إس: لوس أنجليس» توفي أمس الأول، إثر إصابته بسرطان الحلق، عن عمر يناهز 61 عاماً.
ونقلت صحيفة «فاريتي» عن النجم السينمائي جورج كلوني، وهو ابن عم فيرير، قوله: «إن هذا الفنان (جعل العالم أكثر إشراقاً ومرحاً)، وإن وفاته لها تأثير كبير على الأسرة وصناعة الترفيه».
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وأضافت الصحيفة أن الفنان كان يعرف أيضاً بأدواره في المسلسلات التلفزيونية «كروسينج جوردان، توين بيكس»، بالإضافة إلى شخصية الشرير في فيلم روبوكوب (1987)، وصوت شخصية شا - يو في فيلم مولان (1998).