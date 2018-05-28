«الكوميديا» تسجل حضورها في السباق الرمضاني

تامر عبدالحميد وسعيد ياسين (أبوظبي، القاهرة)

المشهد الدرامي الرمضاني مزود بجرعة كوميدية كبيرة أهّل الأعمال الكوميدية لاقتسام كعكة المنافسة مع المسلسلات الدرامية والتشويقية.

صراع «البشارة»

من بين الأعمال الدرامية المحلية مسلسل «البشارة»، من تأليف سعد المدهش، وإخراج راكان، وبطولة جابر نغموش، وأحمد صالح، وميثاء محمد، وتدور أحداث العمل، الذي تنتجه أبوظبي للإعلام، حول صراع الأقارب للحصول على ثروة تركها الأب المزواج «سيف»، متضمنة مقالب وخدعاً مضحكة.

ويبرز مسلسل «قلوب بيضاء»، بوصفه كوميديا شبابية إماراتية سعودية، للمؤلفين لجين خلف ومحمود الجعفوري، والمخرج مهند قطيش، فيما يلعب بطولته هدى الخطيب، وبدر اللحيد، وحمد الكبيسي، وشعيفان القحطاني ويامور، ومروة محمد، وأشجان، ونيفين ماضي، وهو مبني على حلقات متصلة منفصلة تقوم على كوميديا الموقف، ويحمل المسلسل في طياته مواقف إنسانية نواجهها يومياً، وتتم معالجتها بطريقة إيجابية وغير مباشرة بقالب كوميدي بسيط يزرع الابتسامة على وجوه المشاهدين وينقل لهم رسائل اجتماعية.