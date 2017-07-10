اجتماع عربي في القاهرة يبحث دور الإعلام في التصدي للإرهاب

القاهرة (وام)

يشارك المجلس الوطني للإعلام في أعمال الدورة الـ«48» لمجلس وزراء الإعلام العرب والمقررة يوم الأربعاء المقبل بمقر الجامعة العربية. ويرأس وفد المجلس الوطني للإعلام إلى الاجتماع الوزاري معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، ويضم الوفد منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وإبراهيم العابد مستشار رئيس المجلس.

ويسبق أعمال الدورة اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي اليوم، واجتماع الدورة السابعة للمكتب التنفيذي للمجلس غداً. وقال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل، في تصريح صحفي أمس، إن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستعقد اجتماع دورتها العادية الـ89 اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور عبد المحسن فاروق إلياس رئيس اللجنة، وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، بالإضافة إلى مشاركة الاتحادات والمنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأضاف «الغويل» أن الدورة الحالية للجنة ستناقش العديد من البنود المهمة ومنها بند «دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب»، والبحث في التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع عشر عن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، والبحث في سبل تضافر الجهود الإعلامية للدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب الذي بات خطراً يهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم، والإسهام بقوة في تجديد المضامين الإعلامية فيما يخص مواجهة الإرهاب التي تتطلب جهوداً جادة من الجميع.

وأوضح «الغويل» أن الاجتماع سيناقش آخر التحديثات المتعلقة بموقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وكذلك مناقشة التوصيات الصادرة عن ورشة الإعلام الإلكتروني في مواجهة الأفكار المتطرفة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ وتفعيل تلك التوصيات، مشيراً إلى أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستقوم بمناقشة مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التي قام قطاع الإعلام والاتصال بإعدادها، والتي تأتي في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.. وسترفع اللجنة توصياتها إلى وزراء الإعلام لإقرارها.