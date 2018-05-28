الشارقة يتجمع 2 يوليو استعداداً للموسم الجديد

الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة الفنية بنادي الشارقة برنامج إعداد الفريق الأول للموسم الكروي المقبل 2018 - 2019، حيث سيبدأ الفريق تجمعه الداخلي في 2 يوليو تحت قيادة الجهاز الفني برئاسة عبدالعزيز العنبري، وستشمل هذه المرحلة الأولى الفحص الطبي على اللاعبين وإجراء القياسات البدنية تمهيداً للمعسكر الخارجي.

وستغادر بعثة الفريق لمدينة دوسلدورف الألمانية بتاريخ 18 يوليو للدخول في المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي لـمدة 12 يوماً، ثم تتجه بعده البعثة إلى هولندا للبدء في المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي بتاريخ 30 يوليو.

وتستمر المرحلة الثانية من المعسكر لمدة 12 يوماً، يتخللها 3 أو 4 مباريات تجريبية، وستعود البعثة إلى الدولة يوم 10 أغسطس، على أن تبدأ بعدها مرحلة الإعداد الأخيرة للموسم الجديد.

وكان مجلس الإدارة قد أوفد أحمد مبارك مدير شؤون الاحتراف، عضو مجلس الإدارة لدراسة ومعاينة الأماكن المقترحة للمعسكر في ألمانيا، ثم غادر بعدها أحمد مبارك وعبدالعزيز محمد مدير الفريق إلى هولندا، لوضع اللمسات النهائية على المعسكر وأماكن إقامة الفريق والتدريبات.