«الهلال» تدعم قطاع التعليم في حضرموت

حضرموت (وام)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مدرسة «الريضة» للتعليم الأساسي في مديرية تريم اليمنية، بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالأثاث بتمويل إماراتي، وذلك في إطار مشاريع عملية إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية، خاصة دعم قطاع التعليم في محافظة حضرموت.

وقام مشرف المشاريع بهيئة الهلال الأحمر الإماراتية شوقي التميمي بجولة ميدانية في قاعات المدرسة التي شهدت أعمال صيانة شاملة، أطلع خلالها على أحدث التجهيزات التي زودت بها المدرسة. وأكد عبدالله المسافري رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية بحضرموت في تصريح له عقب الافتتاح، مدى أهمية المشروع لسكان المنطقة، حيث تخدم المدرسة العديد من الأطفال الذين امتنعوا عن تلقي التعليم هرباً من مشقة الذهاب يومياً إلى مدارس أخرى تبعد عنهم عشرات الكيلومترات. وأشار المسافري إلى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وذراعها الإنساني المتمثل في هيئة الهلال الأحمر بالعملية التعليمية في اليمن كونها العماد الرئيس للنهوض الحضاري لأي دولة، منوهاً بتبني خطة متكاملة لإعادة ترميم عدد من المباني والمرافق الحيوية بمحافظة حضرموت على عدة مراحل. وأوضح أن مشاريع البنية التحتية تأتي ضمن أولويات «الهيئة» لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإلى ما كانت عليه قبل الأزمة.