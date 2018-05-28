اللقب بين صقور بني ياس وإسناد في «خالد بن طناف»



تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018 أبوظبي (الاتحاد) تختتم مساء اليوم بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لسباعيات كرة القدم، وذلك عندما تشهد الملاعب الفرعية التابعة للنادي المباراة النهائية المرتقبة على لقب النسخة الثانية والتي ستجمع فريق إسناد مع صقور بني ياس وذلك في الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة تحديد المركز الثالث، والتي تجمع شباب التنمية والمجتمع مع أكاديمية الشهامة، وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة ترتيبات مميزة للختام. ويحصل البطل على 80 ألف درهم من جوائز البطولة تبلغ 200 ألف درهم، وينال الوصيف 50 ألف درهم وصاحب المركز الثالث 20 ألف درهم، وخصصت 50 ألف درهم جوائز للفائزين في الفعاليات المصاحبة والتي تشتمل على مسابقات ثقافية خصصت للجماهير. وتأهل فريق إسناد إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على أكاديمية الشهامة 2-1، فيما تأهل فريق صقور بني ياس بالفوز على شباب التنمية والمجتمع بذات النتيجة.