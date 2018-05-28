«مكتب الأمين العام» يسجل أكبر فوز بـ 21 هدفاً

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اختتمت مباريات الجولة الثانية لكأس منصور بن زايد لكرة القدم بنسختها السابعة التي أقيمت مبارياتها في ملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات وتمتد البطولة حتى 6 يونيو المقبل، وذلك بتنظيم اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة.

وأسفرت مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى عن فوز مكتب الأمين على فريق مركز جامع الشيخ زايد الكبير بنتيجة كبيرة 21-0، فيما شهدت المباراة الثانية تعادل فريقي فندق قصر الإمارات وشركة دارك ماتر 1-1 وأدار المباريات طاقم تحكيمي معتمد من اتحاد كرة القدم بإشراف حسن المهري ومحمد أحمد يوسف.

وتمكن فريق مكتب الأمين العام من كسب صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما حل دارك ماتر ثانياً بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن الأول، في حين جاء فريق فندق قصر الإمارات بالمركز الثالث بنقطتين، وحل مركز جامع الشيخ زايد في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى من دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية، واصل فريق مكتب شؤون المبادرات عروضه القوية ونجح بالتفوق في المباراة الثانية على حساب شركة نادي سيتي جولف 3-2، فيما حقق فريق مدارس الإمارات الوطنية فوزاً عريضاً على فريق الاتحاد للطيران 10-0 كما أدار المباريات طاقم تحكيمي مؤلف من يعقوب الحمادي وعبدالله ناجي.

وفي ختام الجولة الثانية، تصدر مكتب شؤون المبادرات فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وحل بعده مدارس الإمارات الوطنية بثلاث نقاط وبنفس الرصيد وقفت شركة نادي سيتي جولف بالمركز الثالث، في حين حل بالمركز الأخير في المجموعة فريق طيران الاتحاد من دون رصيد.

وفي المجموعة الثالثة، فاز فريق دائرة القضاء على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 2-1، فيما حقق فريق مركز خدمات المزارعين فوزه الأول في المجموعة على حساب مركز الأمن الغذائي 3-2 في المباريات التي أشرف عليها تحكيمياً يعقوب الحمادي وعبد الله ناجي ليتصدر فريق مركز خدمات المزارعين فرق المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد جاء دائرة القضاء بالمركز الثاني، فيما حل مركز الأمن الغذائي بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين وقف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالمركز الأخير من دون نقاط.

يذكر أن البطولة بنسختها السابعة تأتي بتنظيم وزارة شؤون الرئاسة ويشارك في الحدث 12 فريقاً موزعة على ثلاث مجموعات.