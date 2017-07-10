«ثقافية الشارقة» تعتمد برنامجها لموسم (2017 -2018)

الشارقة (الاتحاد)

تستعد دائرة الثقافة بالشارقة لانطلاقة ثقافية وفكرية جديدة، حيث أقرت برنامجها للموسم الثقافي الذي يبدأ من سبتمبر 2017 ولغاية مايو 2018، حيث يضم البرنامج العديد من الأنشطة والفعاليات للإدارات والأقسام في الدائرة (المسرح، الشؤون الثقافية، بيت الشعر، مركز الشارقة للشعر الشعبي، الدراسات والنشر)، صرح بذلك عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وأضاف:«يرتكز البرنامج الثقافي للأنشطة التي تنظمها الدائرة على التنمية الفكرية والمعرفية للإنسان، ورفع مستوى الثقافة النوعية التي تستهدف شرائح المجتمع كافة، وتسعى لدعم المواهب الشابة في الدولة وخارجها وتعزيز مكانة المبدع العربي، حيث ترعى الدائرة منذ تأسيسها عدداً من البرامج الثقافية الشهرية والسنوية، والبرامج الجديدة تأتي نتيجة تقييم ما تم تقديمه، إضافة لدراسة اقتراحات الشرائح المجتمعية واحتياجاتها المعرفية، وتنفيذاً لتوصيات وقرارات الملتقيات التخصصية).

من جانبه قال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، إن الموسم الجديد سيحفل ببرنامج ثقافي متنوع ينطلق منذ بداياته في مواقع داخل إمارة الشارقة، وسيشمل مختلف المناطق بالدولة، مشيراً إلى أنه ستعقد بالإضافة للفعاليات المسرحية الكبرى، الندوات المتخصصة في المسرح، وبمشاركة نخبة من المسرحيين المحليين والعرب.

وقال محمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة (إن هذا الزخم الثقافي والنوعي الذي يصب نتاجه في مشروع الشارقة الثقافي والريادي على مستوى المنطقة العربية بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يأتي تعزيزاً لمواهب المبدعين الشباب في الشعر والمسرح والفن والإبداع عامة وتشجيعاً للأجيال الشابة بشكل خاص).