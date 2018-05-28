بدء طرح تذاكر مونديال الأندية «أبوظبي 2018»

أبوظبي (الاتحاد)

تمنح اليوم اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم للأندية «أبوظبي 2018»، لعشاق كرة القدم حول العالم من حاملي بطاقات فيزا، إمكانية حجز تذاكرهم لحضور منافسات البطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2018)، وذلك قبل غيرهم من فئات الجمهور المختلفة.

وسيجتمع 6 أندية من أبطال الدوريات القارية، التي ينظمها الاتحاد الدولي «الفيفا»، جنباً إلى جنب مع ممثل الإمارات نادي العين لخوض المنافسات خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل. وتتراوح أسعار التذاكر بين 25 درهماً إلى 1950 درهماً، حسب الفئات وترتيب المباريات من المباراة الأولى، وحتى المباراة النهائية.

وقال عارف حمد العواني، مدير البطولة: أطلقنا اليوم العرض الأول لتذاكر كأس العالم للأندية «الامارات 2018»، خصوصاً بعد أن تأكدت مشاركة ثلاثة أندية قارية في البطولة، بالإضافة إلى نادي العين من الإمارات، حيث شهدنا خلال نسخة البطولة العام الماضي، حضوراً جماهيرياً كبيراً، حرصوا على تأمين مقاعدهم في المدرجات، وضمان متابعة نجوم العالم.