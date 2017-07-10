«G20» تتعهد بدعم الاقتصاد الأفريقي من دون التزامات واضحة

هامبورغ (أ ف ب)

تعهدت مجموعة العشرين للمرة الأولى بدعم الاقتصاد الأفريقي بهدف الحد من الهجرة لكن من دون أن تبلغ مستوى الوعود التي قطعتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ولا توقعات المنظمات غير الحكومية.

وكتبت الدول المتطورة الكبرى «نحن مستعدون لمساعدة الدول الأفريقية المهتمة» و»نشجع القطاع الخاص على انتهاز الفرص الاقتصادية الأفريقية عبر دعم نمو مستدام وإحداث وظائف». وأضافت أن الهدف هو «مكافحة الفقر والتفاوت الطبقي اللذان يشكلان السبب الرئيسي للهجرة»، مؤكدة بذلك أن إدراج أفريقيا على جدول أعمال القمة هو مبادرة تهدف بشكل واضح إلى الحد من تدفق المهاجرين من رجال ونساء وأطفال إلى أوروبا بسبب الفقر.

وتقدمت ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، منذ فبراير إلى وزراء مالية مجموعة العشرين بخطة لعقد اتفاقات شراكة مع ساحل العاج وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس، تهدف إلى تحفيز الاستثمار.

وقامت بتوضيح تفاصيل هذه الخطة التي يطلق عليها اسم «تفاهم مع افريقيا» (كومباكت ويذ افريكا) في يونيو خلال قمة للمجموعة مع افريقيا عقدت بصيغة غير مسبوقة.