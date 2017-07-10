12.7 % ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي خلال مايو

جنيف(الاتحاد)

كشفت أرقام الشحن الجوي الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفاع الطلب على الشحن (مقدراً بالطن للكيلومتر) بنسبة 12.7% خلال شهر مايو من عام 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفاقت الزيادة السنوية لشهر مايو 2017 بحسب البيانات، نظيرتها المسجلة لشهر أبريل 2017 والتي بلغت 8.7%، كما تجاوزت معدل النمو على مدار خمس سنوات (3.8%) بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما أشارت البيانات إلى ازدياد سعة الشحن، المقدرة بالطن للكيلومتر المتوافر، بنسبة 5.2% خلال شهر مايو 2017، مقارنة بالسنة الماضية.

ويعكس التزايد المستمر في الطلب على الشحن الجوي الانتعاش الذي تشهده حركة التبادل التجاري على مستوى العالم، والذي تجسد أيضاً في معدل طلبات التصدير حول العالم، حيث بقي خلال شهر مايو قريباً من أعلى مستوى له على مدى السنوات الست الماضية.

ومع ذلك، توجد إشارات على تجاوز ذروة فترة النمو الدوري، حيث بدأت نسبة المخزون إلى المبيعات بالارتفاع على سبيل المثال، ما يشير إلى انتهاء الفترة التي تسعى خلالها الشركات إلى ترميم مخزونها من البضائع بشكل سريع، وهي الفترة التي غالباً ما تترافق بقفزة في الطلب على الشحن الجوي.