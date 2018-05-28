بحث التعاون بين «مجلس المستثمرين» وقيرغيزيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحث جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في مقر المجلس في أبوظبي أمس، مع شينغيز إيشيمبيكوف سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزيا في مختلف المجالات، واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية لدى فيرغيزيا.

وأكد الجروان حرص واهتمام مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بتعزيز وتطوير هذه العلاقات، مشددا على أهمية الاستفادة من الميزات التنافسية والنمو المميز الذي يحققه اقتصاد البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والسياحية والمجالات الزراعية والصناعية، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب، بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.