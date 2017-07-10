«دبي التجاري العالمي» يطلق معرض «جلف هوست 2017»

دبي (الاتحاد)

يعتزم مركز دبي التجاري العالمي إطلاق معرض «جلف هوست» ليصبح أول حدث متخصص بخدمات الضيافة والطعام في الشرق الأوسط، وذلك في الفترة بين 18 و20 سبتمبر 2017. ومن المقرّر إقامة «جلف هوست» خلال أسبوع دبي الدولي للضيافة، المبادرة التي ترعاها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

ويقام معرض «جلف هوست» بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي، الذي يشتهر بتنظيم معرض «جلفود»، أكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية بالعالم. وينعقد إلى جانب «جلف هوست» أربع فعاليات تجارية متخصصة أخرى تشمل «مهرجان المأكولات المتخصصة» و«سيفيكس الشرق الأوسط» و«ياميكس الشرق الأوسط»، التي ينظمها كذلك مركز دبي التجاري العالمي، فضلاً عن معرض الفنادق الذي تنظمه شركة «دي إم جي للفعاليات».

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع الضيافة في المنطقة 36.7 مليار دولار بحلول العام 2020، وفقاً لشركة «يورومونيتر إنترناشونال»، ويشهد القطاع إقامة عدد كبير من الفعاليات العالمية التي يأتي على رأسها إكسبو 2020 دبي، المنتظر أن يجتذب ملايين الزوار إلى المنطقة، ما يجعل القطاع في حاجة ماسة إلى أرضية مكرّسة لتعزيز خدمات الضيافة والطعام ودعم تطورها.

وأكّدت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، أن ريادة دبي في قطاع الضيافة والسياحة «لا تقتصر على المنطقة، بل تمتدّ في بعض المجالات لتكون ريادة عالمية»، مشيرة إلى احتضانها مرافق رفيعة المستوى تابعة لأبرز سلاسل الفنادق والمطاعم العالمية، وعدداً من مشاهير الطهاة القادمين من أرجاء المعمورة، علاوة على اشتمالها على معالم سياحية عالمية مرموقة ومجموعة عزّ نظيرها من المأكولات من مختلف المطابخ العالمية.