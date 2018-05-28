410 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اكثر من 410 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 155 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 102 مليون درهم و142 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 160 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وتلتها منطقة جزيرة 2 بتسجيلها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض و أخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها19 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم، وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 148 مليون درهم منها 17 رهونات أراض بقيمة 48 مليون درهم و 61 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم.