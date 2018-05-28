شركات تطوير عقاري تلحق بقطار العروض الرمضانية لتنشيط المبيعات

يوسف العربي (دبي)

التحقت شركات التطوير العقاري في دبي بركب العروض الرمضانية التي ظلت لسنوات طويلة حكراً على وكالات بيع السيارات، وذلك لتنشيط المبيعات العقارية وسعياً منها لتحويل هذه الفترة من العام إلى موسم لعقد الصفقات العقارية.

وانضمت كبرى الشركات العقارية في دبي مثل إعمار، ودبي للعقارات، وديار، للمرة الأولى لموسم العروض الموسمية على العقار خلال شهر رمضان الفضيل، إلى جانب العديد من الشركات الخاصة مثل «داماك»، و«مزايا»، و«عزيزي».

وركزت العروض الموسمية خلال هذه الفترة على العقارات قيد التنفيذ (الخريطة)، وتنوعت بين التخفيض المباشر على سعر الوحدة العقارية وإعفاء المشتري من رسوم تسجيل الوحدة السكنية في دائرة الأراضي والأملاك، بحيث يقوم المطور العقاري بسدادها كاملة، والتي تبلغ 4% من قيمة الوحدة العقارية يفترض سدادها مناصفة بين البائع والمشتري، إن لم يتفق الطرفين على غير ذلك.

وذهبت عروض شركات عقارية خلال شهر رمضان إلى تمديد فترات سداد ثمن الوحدة العقارية مع تسديد ما نسبته 40% إلى 60% من الثمن الإجمالي للوحدة إلى مرحلة ما بعد التسليم، وهو الأمر الذي يسهم في مساعدة المشتري على الاستفادة من العائدات الإيجارية لتمويل الأقساط.