«طيران الإمارات» تشغل «إيرباص A380» إلى هامبورج

دبي (الاتحاد)

تعتزم طيران الإمارات، تشغيل طائراتها الإيرباص ‏A380 ‬لخدمة ‬إحدى ‬رحلتيها ‬اليوميتين ‬بين ‬دبي ‬وهامبورج. ‬و‬تحتفل ‬الناقلة ‬بأول ‬رحلة ‬منتظمة ‬باستخدام ‬الـA380 ‬إلى ‬المحطة ‬الألمانية ‬في ‬29 ‬أكتوبر المقبل‬، ‬حيث ‬سوف ‬تقوم ‬بتسيير ‬الطائرة ‬على ‬رحلتها ‬الصباحية «‬ئي ‬كيه ‬59/60»‬.

وسوف يرفع استخدام طائرة ‏A380 ‬على ‬هذا ‬الخط ‬السعة ‬المقعدية ‬بنسبة ‬22٪. ‬ومع ‬توفير ‬6090 ‬مقعداً ‬أسبوعياً ‬في ‬كل ‬اتجاه ‬على ‬هذا ‬الخط، ‬فإن ‬طيران ‬الإمارات ‬ستتيح ‬للسياح ‬ورجال ‬الأعمال ‬مزيداً ‬من ‬خيارات ‬السفر ‬بين ‬دبي ‬وهامبورج. ‬كما ‬ستغطس ‬خدمات ‬الطائرة ‬العملاقة ‬جميع ‬محطات ‬طيران ‬الإمارات ‬في ‬ألمانيا، ‬حيث ‬تعمل ‬طائرات ‬A380 ‬حالياً ‬إلى ‬كل ‬من ‬فرانكفورت ‬وميونيخ ‬ودوسلدورف.

وتوفر طائرة الإمارات ‏A380 ‬التي ‬ستخدم ‬خط ‬دبي- هامبورج ‬مستويات ‬متفوقة ‬من ‬الراحة ‬والخدمة ‬بمقاعدها ‬البالغ ‬عددها ‬516 ‬بتوزيع ‬الدرجات ‬الثلاث: ‬14 ‬جناحاً ‬خاصاً ‬في ‬الدرجة ‬الأولى ‬و76 ‬مقعداً ‬يتحول ‬إلى ‬سرير ‬مستو ‬تماماً، ‬و426 ‬مقعداً ‬مريحاً ‬في ‬الدرجة ‬السياحية.

وقال فولكر جرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لشمال ووسط أوروبا: «نحن سعداء بإعادة طائرة إيرباص ‏A380 ‬إلى ‬موطنها ‬لتنضم ‬إلى ‬48 ‬مدينة ‬تخدمها ‬حالياً ‬ضمن ‬شبكة ‬خطوطنا ‬العالمية. ‬وتواصل ‬هذه ‬الطائرة، ‬التي ‬تعد ‬جوهرة ‬أسطولنا، ‬إثارة ‬إعجاب ‬عملائنا، ‬حيث ‬أرست ‬معايير ‬متفوقة ‬في ‬الراحة ‬والخدمات. ‬ونحن ‬نتطلع ‬إلى ‬توفير ‬تجربة ‬طائرة ‬الإمارات ‬A380 ‬لعملائنا ‬في هامبورج»‬.