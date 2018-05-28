«طيران الإمارات» تشغل «إيرباص A380» إلى هامبورج

دبي (الاتحاد)
تعتزم طيران الإمارات، تشغيل طائراتها الإيرباص A380 لخدمة إحدى رحلتيها اليوميتين بين دبي وهامبورج. وتحتفل الناقلة بأول رحلة منتظمة باستخدام الـA380 إلى المحطة الألمانية في 29 أكتوبر المقبل، حيث سوف تقوم بتسيير الطائرة على رحلتها الصباحية «ئي كيه 59/60».
وسوف يرفع استخدام طائرة A380 على هذا الخط السعة المقعدية بنسبة 22٪. ومع توفير 6090 مقعداً أسبوعياً في كل اتجاه على هذا الخط، فإن طيران الإمارات ستتيح للسياح ورجال الأعمال مزيداً من خيارات السفر بين دبي وهامبورج. كما ستغطس خدمات الطائرة العملاقة جميع محطات طيران الإمارات في ألمانيا، حيث تعمل طائرات A380 حالياً إلى كل من فرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف.
|
|
وقال فولكر جرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لشمال ووسط أوروبا: «نحن سعداء بإعادة طائرة إيرباص A380 إلى موطنها لتنضم إلى 48 مدينة تخدمها حالياً ضمن شبكة خطوطنا العالمية. وتواصل هذه الطائرة، التي تعد جوهرة أسطولنا، إثارة إعجاب عملائنا، حيث أرست معايير متفوقة في الراحة والخدمات. ونحن نتطلع إلى توفير تجربة طائرة الإمارات A380 لعملائنا في هامبورج».