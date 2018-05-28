مستثمرون إماراتيون يعيدون حساباتهم بعد التقلبات الاقتصادية في تركيا

سيد الحجار(أبوظبي)

تراجع إقبال المستثمرين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات والمنطقة على شراء العقارات بتركيا، مع زيادة المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لاسيما مع تراجع سعر صرف الليرة التركية مؤخراً، بحسب خبراء ومسؤولين بشركات متخصصة في تسويق عقارات الخارج.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الفترة الأخيرة بوجه عام شهدت تراجعاً ملحوظاً في توجه الإماراتيين والمقيمين بالدولة في شراء العقارات بتركيا، لصالح دول أخرى مثل البوسنة وجورجيا وبلغاريا وقبرص، بجانب الأسواق التقليدية المفضلة للمستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة، مشيرين إلى وجود حالة من القلق والترقب بين المستثمرين بشأن مستقبل القطاع العقاري في تركيا.

وأكدوا أن التطورات الاقتصادية الأخيرة والأوضاع السياسية في تركيا، وتزايد الخلافات التركية مع عدد من الدول العربية، زادت من مخاوف المستثمرين بشأن التوجه لشراء عقارات في البلاد، موضحين أن تراجع سعر صرف الليرة مؤخراً أثار مخاوف المشترين، من تراجع العائد الاستثماري لوحداتهم السكنية أو التجارية في ظل تدهور سعر صرف العملة التركية.

وأوضح خبراء أنه رغم أن تراجع سعر صرف العملة بأي دولة يفترض أن يكون له تأثير إيجابي على توجه المستثمرين لشراء عقارات بهذه الدولة، فإن مخاوف المستثمرين من الجوانب الأمنية في تركيا، يحول دون ذلك.