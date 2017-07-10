«تاتا للاتصالات» توسع مدى خدمات السحابة الخاصة «إيزو»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «تاتا للاتصالات،» الشركة العاملة في مجال تقديم خدمات الشبكة والسحابة وأمن المعلومات، ثلاث عقد سحابية جديدة لخدمتها «إيزو برايفت كلاود» (IZO™ Private Cloud ) لدعم اعتماد المؤسسات على السحابة الهجينة مع ضمان امتثالها للنظم والقوانين النافذة التي تفرضها الهيئات التنظيمية. وتقع عقد السحابة الخاصة الجديدة في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا، وهي تقدم لمديري تقنية المعلومات في المؤسسات تحكماً غير مسبوق على جميع تطبيقاتهم، لأنها تنشئ بنية تحتية لتقنية المعلومات هجينة فعلًا وعالية الأداء، تعمل ضمنها مختلف السحابات من الأنواع المملوكة والمدارة كفريق واحد.

وحسب بيان أمس، تعمل مختلف السحابات غالباً كنظم معزولة عن بعضها البعض، ما يخلق بيئة معقدة قد تكبح سرعة التحول الرقمي للشركات. لكن خدمة «إيزو برايفت كلاود» المدارة بالكامل تتغلب على هذا التعقيد من خلال تمكين مديري تقنية المعلومات من خلق بيئة تقنية المعلومات الهجينة التي تجمع بين مرونة السحابة العامة مع الأمن المعلوماتي من مستوى المؤسسات الكبرى.

يمتد توفر خدمة «إيزو برايفت كلاود» حالياً إلى 13 موقعاً، فبالإضافة إلى ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا، تملك «تاتا للاتصالات» عقدًا سحابية خاصة في الهند وسنغافورة وهونج كونج والمملكة المتحدة. وتلبي عقد السحابة الخاصة الجديدة احتياجات المؤسسات في القطاعات الخاضعة لقوانين تنظيمية صارمة، ويشمل ذلك قطاعات الطيران، والرعاية الصحية، والتصنيع، ووسائل الإعلام، والخدمات المصرفية، وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمين، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية.

وقال سرينيفاسان سي آر، نائب أول لرئيس تاتا للاتصالات لشؤون إدارة المنتجات العالمية وخدمات مركز البيانات «في اقتصاد اليوم الرقمي، تغذي التطبيقات والبيانات المستندة إلى السحابة نمو الشركات».

وأضاف «بصفتنا شركة عالمية لتقديم السحابة لها وجود محلي، فإننا نوفر حلولاً لتجاوز مخاوف الأمن الإلكتروني من خلال منح مديري تقنية المعلومات رؤية كاملة وسيطرة على جميع نظم تقنية المعلومات في شركاتهم وعلى مستوى جميع الشبكات والأجهزة، ما يمكنهم من قيادة التحول الرقمي على مستوى المؤسسة بأقصى درجات المرونة».