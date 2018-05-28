مائدة رمضان فراس جوّاد.. أطباقه تؤلف بين الخضراوات والفواكه



تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018 نسرين درزي (أبوظبي) تحدث الشيف الأردني فراس جوّاد عن خبرة 23 عاماً قضاها متنقلاً بين أهم المنشآت السياحية. وذكر أن أكثر ما يميز مائدة رمضان اختيار الأطباق المعدة بطريقة خفيفة وخالية قدر الإمكان من المواد الدسمة. وأشار جواد، كبير الطهاة بفندق إيسترن مانغروف القرم الشرقي، إلى أنه من منطلق حرصه على أن يتذوق الضيوف أكبر قدر من الأصناف الموزعة على البوفيه، لا يكثر من الأطعمة التقليدية، ويحاول أن يستعيض عنها بأكلات مبتكرة. وغالباً ما يكون مذاقها جديداً وفيه خلطات غير متوقعة كالدمج بين الفاكهة والخضراوات الساخنة. طاجن بالفاكهة المجففة المكونات: * كيلوجرام ساق لحم ضأن * 200 جرام بصل مفروم ... المزيد