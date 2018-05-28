فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

التطيب في نهار رمضان

* ماذا عن التطيب بالروائح والعطور في نهار رمضان بالنسبة إلى الرجال، هل ذلك مفطر؟ وهل إعداد مشروب العرقسوس، وما شابه من الأشياء التي يتصاعد منها غبار ناعم يدخل الجوف عن طريق الاستنشاق، في نهار رمضان هل هذا مفطر؟

- بالنسبة إلى السؤال الأول، فإن التطيب للصائم مكروه ولا يفطره، وينبغي له أن يتطيب ليلاً. وجواب السؤال الثاني: إن دخل باطن الأنف أو الفم شيء من غبار المشروب المذكور فيفطر. أما إن كان مجرد رائحة فقط دون عين فلا يفطر، ومن الأفضل أن تقوم بإعداد مثل هذه الأشياء ليلاً. والله تعالى أعلم

حكم من يصوم لكنه ينام عن الصلاة

* أنا أصوم في رمضان، لكني أنام عن صلاتي الفجر والظهر، فما حكم ذلك؟

- صومك صحيح شرعاً، وإنما عليك إثم النوم عن صلاتي الفجر والظهر. ولا ندري هل يقبل الله صيامك أم يرده بسبب نومك عن صلاتي الفجر والظهر، فاستغفر الله تعالى، وتب إليه واعزم على الاستيقاظ لأداء الصلوات في أوقاتها. والله تعالى أعلم