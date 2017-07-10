أشعر بالملل وحبكم لا يفرق معي

سيدني (د ب أ)

أصبح لاعب التنس الأسترالي برنارد توميتش مجدداً وجبة دسمة لوسائل الإعلام في بلاده؛ بسبب بعض التصريحات الجريئة التي تتعلق بالمؤتمر الصحفي المثير للجدل الذي شارك به على هامش بطولة ويمبلدون، وتعرض توميتش لانتقادات لاذعة في بلاده بعدما قال إنه «يشعر بالملل» داخل الملعب عقب خسارته في الدور الأول لويمبلدون على يد الألماني ميشا زفيريف الثلاثاء الماضي.

وقال توميتش لصحيفة «هيرالد صن»، على هامش إجازته في الولايات المتحدة، إنه «لديه رسالة لكل الأستراليين الذين لا يحبونه».

وأوضح: «عليكم فقط بأن تحلموا بالوصول إلى ما حققته في سن الرابعة والعشرين، في النهاية لا يفرق معي حبكم، فقط عودوا واحلموا بشأن سيارتكم المستقبلية أو المنزل وأنا سأقوم بشرائهما».

وأضاف: «عملت لعشر ساعات يومياً مع والدي، لم يكن لدينا أي مال من سن الثامنة وحتى الخامسة عشرة، كنا نقود سيارة قيمتها 500 دولار، والآن أحصد الملايين وأمتلك الملايين في سن الرابعة والعشرين، لدي بيوت في كل أنحاء العالم».