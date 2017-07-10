رضا سليم (الشارقة)

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للدراجات، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، اجتماعها الأول بفندق هيلتون الشارقة، بحضور نواب وأعضاء اللجنة، إضافة إلى الأمين العام المستشار إسماعيل سالم الحوسني، والمدير المالي سالم الشحي، ومحمد فادي كلش سكرتير الاتحاد، وهو الاجتماع الذي يأتي بعد انتخاب الدورة الجديدة للاتحاد والتي جرت في الجمعية العمومية الأخيرة بالمغرب.

ورحب الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بالحضور في بداية الاجتماع، متمنياً أن يكون الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بتشكيلها الجديد بمثابة اللبنة الأولى لتطوير عمل الاتحاد والنهوض به خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية الاهتمام بالكوادر الوطنية العربية من خلال التكوين والتدريب وتطوير المستوى الفني بشكل عام، من خلال إعداد الدورات والندوات التي سينظمها الاتحاد على هامش بطولاته وأنشطته لكل من الحكام والمدربين والفنيين ومنظمي الفعاليات الرياضية.

وقرر الاجتماع توجيه رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، على الدعم اللامحدود من خلال توفير مقر الاتحاد ومتطلباته.

وجاء في مقدمة الموضوعات على طاولة الاجتماع بعد توزيع الحقائب الإدارية، بطولات الموسم 2017-2018، حيث اعتمد الاتحاد البطولات والدول المستضيفة خلال عام 2017، في مقدمتها البطولة العربية للأندية الأبطال بمدينة الصويرة المغربية خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر، والبطولة العربية الأولى للدراجة الجبلية بتونس خلال الفترة 29 أكتوبر ولغاية 2 نوفمبر، وعلى أن تقام البطولات العربية للطريق للذكور والإناث وكأسي الاتحاد العربي للشباب والإناث، بمصر خلال الفترة 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبلين، والبطولة العربية للمضمار والتي تقام في إمارة الشارقة خلال الفترة 21 إلى 26 ديسمبر المقبل.

واطلعت اللجنة التنفيذية على طلبات الاتحادات الراغبة في تنظيم البطولات العربية للعام المقبل 2018، وتم اعتماد الأجندة، منها استضافة الجزائر للبطولات العربية للطريق والمضمار للذكور والإناث، على أن تقام البطولتان العربيتان للدراجة الجبلية ودراجة ذوي الإعاقة في لبنان.

واعتمدت اللجنة التنفيذية دخول كل من صباح الكريديس رئيس الاتحاد السعودي، ومحمد سلمان الجودر نائب رئيس الاتحاد البحريني، كعضوين في اللجنة التنفيذية للاتحاد بالتعيين، وتجديد الثقة بالمستشار إسماعيل سالم الحوسني كأمين عام، واختيار مبارك بوعصيبة أميناً عاماً مساعداً للاتحاد، إضافة إلى تجديد الثقة في سالم الشحي مديراً مالياً، كما تم تعيين فاتشيه زادوريان رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات مستشاراً لرئيس الاتحاد العربي.

وقرر الاتحاد العربي للدراجات تعديل اللائحة الفنية بما يتوافق مع القانون الدولي، وكلفت الأمانة العامة والرئاسة بذلك، واطلعت اللجنة على الموقف المالي للاتحاد والأخذ علماً بالإيرادات والمصاريف واعتمادها.