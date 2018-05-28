ماكرون يمنح الجنسية لمهاجر غير شرعي تحول إلى بطل قومي

باريس (د ب أ)

منح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجنسية، اليوم الإثنين، للمهاجر المالي الذي أنقذ طفلاً من الموت بعد أن أوشك على السقوط من إحدى الشرفات في مبنى سكني، بحسب ما ذكرته قناة "فرانس 24" الاخبارية الفرنسية.

وكان ماكرون، التقى الشاب مامادو جاساما بقصر الإليزيه، في وقت سابق من اليوم، ووعده بالحصول على أوراق إقامة "في أقرب وقت ممكن"، كما أخبره بأن "فرقة الإطفاء في باريس مستعدة لاستقباله".

وقد حظي جاساما - الذي وصفته تقارير إخبارية بـ "الرجل العنكبوت" - بإشادات واسعة وصفته بالبطل، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يصعد سريعا من شرفة إلى أخرى، حتى وصل في النهاية إلى الطفل الذي كان في الطابق الرابع.

ونقلت محطة "بي. إف. إم" التلفزيونية عن جاساما قوله، إنه كان في طريقه لمشاهدة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما لاحظ وجود ناس يصرخون ويطلقون نفير سياراتهم.

وقال جاساما للمحطة الاخبارية: "أحب الأطفال، ولم أكن أرغب في أن يحدث له (الطفل) شيئا أمامي".

وأضاف: "تمكنت من الصعود إلى الشرفة في الأعلى... وقد أنقذته بحمد الله."