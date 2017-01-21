الخليج يتغلب على دبا الحصن والحمرية يتخطى العربي

عماد النمر (الشارقة)

سقط الشعب في فخ التعادل أمام ضيفه العروبة بنتيجة 1/‏1 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس، باستاد خالد بن محمد بنادي الشعب، ضمن الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى، بادر العروبة بالتسجيل من ركلة جزاء عن طريق بابا ويجو في الدقيقة 50، وتعادل الشعب عن طريق بوريس كابي في الدقيقة 66، وبهذه النتيجة يصبح رصيد الشعب 11 نقطة متراجعا للمركز السادس، ويضيف العروبة نقطة إلى رصيده ليصبح 8 نقاط بالمركز العاشر.

جاءت بداية الشوط الأول هادئة مع أفضلية نسبية للعروبة، الذي قام بعدة هجمات من ناحية اليمين، وتلوح أول فرصة خطيرة للشعب في الدقيقة السابعة، حينما مرر الحسن ديالو كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء تمر من أمام بوريس كابي، ثم عاد ديالو ليرسل عرضية أخرى يلعبها بوريس كابي أعلى المرمى، ويسدد كامل شافني كرة قوية تعلو مرمى الشعب، ويرد بدر بلال بقذيفة قوية ترتطم بالعارضة، ويشدد الشعب من هجماته وتضيع فرصة أخرى أمام مرمى العروبة من حميد عبد الله، ويرد كمال شافني بتسديدة ضعيفة في أحضان حارس الشعب محمد الحمادي، وفي الدقيقة الأخيرة يصاب حارس العروبة عبد الله النعيمي بخلع في الكتف، أثناء كرة مشتركة مع بوريس كابي، ويلعب بدلا منه الحارس البديل أحمد علي، بعدها يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني يسدد البديل أحمد الزري كرة ضعيفة بيد حارس العروبة أحمد علي، ويحتسب الحكم ركلة جزاء للعروبة، نتيجة عرقلة مهاجمه لوبيس، ويسددها بابا ويجو على يمين الحارس مسجلاً الهدف الأول للعروبة في الدقيقة 50، وبعد الهدف يشدد الشعب من هجماته، ويحصل على ركلة حرة يلعبها أحمد الزري تصطدم بحائط الصد وتخرج إلى ركنية، ويسعى الشعب بكل قوته لإدراك التعادل، ويسدد كابي كرة أرضية تمر بجوار المرمى، ومن ضربة ركنية يلعبها حميد عبد الله على رأس الحسن ديالو يمررها إلى بوريس كابي، يسددها الأخير رأسية داخل شباك الحارس أحمد علي مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 66، ويسدد بوريس كابي رأسية غاية في الخطورة تمر من فوق العارضة مضيعا فرصة هدف محقق، وتمر الدقائق وسط محاولات شعباوية لانتزاع الفوز، مع تكتل دفاعي للعروبة، ويطلق الحكم محمد عبيد صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/‏1 بين الشعب والعروبة. وفي المباراة الثانية فاز الخليج على دبا الحصن بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب دبا الحصن، أحرز الهدف الأول للخليج جوهر فرحان في الدقيقة 33، وفي الشوط الثاني سجل الإيفواري فين سيدرك الهدف الثاني في الدقيقة 64، وقلص محمد سرور الفارق بعدما سجل الهدف الأول لدبا الحصن في الدقيقة 79، وبهذه النتيجة يرفع الخليج رصيده إلى 11 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 15 نقطة بالمركز الثاني. ونجح الحمرية في خطف فوز مستحق أمام العربي، وبدأ الحمرية التسجيل عن طريق ناصر المازمي في الدقيقة 24، وتعادل العربي عن طريق سيمون في الدقيقة 32، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق يسجل سعيد عريدي الهدف الثاني للعروبة، ويحصل لاعب العربي محمد كايدي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 87، وبهذه النتيجة يرفع الحمرية رصيده إلى 12 نقطة محتلاً المركز الخامس، وتوقف رصيد العربي عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

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