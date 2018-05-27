فريد علي: الاحتكاك بين راموس وصلاح «على الكرة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فريد علي، المحلل التحكيمي أن الاحتكاك بين راموس مدافع ريال مدريد الإسباني ومحمد صلاح مهاجم ليفربول كان على الكرة في الدقيقة 26 قبل أن يسقط الأخير أرضاً ويتعرض للإصابة، وقال إن اللاعبين كانا يحاولان السيطرة على الكرة وقرار الحكم الصربي مليوراد مازيش صحيح بعدم احتساب مخالفة واستمرار اللعب، مضيفاً أن المستوى التحكيمي كان جيداً في إدارة اللقاء، وذلك من خلال متابعة الحالات الخاصة بالمواجهة الصعبة في مرحلة الصراع على لقب دوري أبطال أوروبا أمس الأول بين فريقي ريال مدريد وليفربول، الأمر الذي يمثل درساً مهماً في الأداء التحكيمي الجيد.

وأوضح فريد علي أن قرار الحكم مليوراد مازيش صحيح بعدم احتساب الهدف الذي أحرزه كريم بن زيمة لاعب ريال مدريد في الدقيقة 43 بداعي التسلل، والتقدير الصحيح يحسب لمساعد الحكم الذي نجح بمتابعة الحالة الدقيقة وتالياً لم يتردد في اتخاذ القرار المناسب، موضحاً في الوقت نفسه أن نهائي دوري أبطال أوروبا لم يشهد تطبيق تقنية الفيديو، وذلك بوجود الحكم الخامس الإضافي خلف المرمى.