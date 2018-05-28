أمين الدوبلي ( أبوظبي)

حجز الملكي الإسباني تذكرة الحضور التاريخي إلى أبوظبي بعد فوزه على ليفربول في نهائي دوري الأبطال، وتتويجه بطلا فوق العادة للقب الأوروبي الغالي، ليكون رابع فريق يضمن حضوره إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من مونديال الأندية، التي ستقام على استادي هزاع بن زايد ومدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وبهذا يكون الريال قد دخل التاريخ من أوسع أبوابه كأفضل ناد في العالم شارك وحقق نتائج في كأس العالم للأندية، حيث إنه النادي الوحيد الذي فاز بلقبين على التوالي هما 2016 و2017، ولديه فرصة ثمينة لحصد اللقب الثالث على التوالي والرابع في تاريخه، الذي سيكسر به حاجز التعادل مع «البارسا» بثلاث ألقاب لكل منهما.

الريال حكاية كروية رائعة تفرض نفسها على واقع الساحرة المستديرة منذ زمن بعيد، فهو الرقم الصعب في الكرة الإسبانية، والأصعب في الكرة الأوروبية، وهو المرشح فوق العادة لحصد كل الألقاب على كافة المستويات، حيث إنه صاحب قصة النجاح الأخيرة في مونديال الأندية بأبوظبي العام الماضي، كما أنه ضرب موعدا جديدا مع البطولة في ديسمبر المقبل ليكتب فصلا جديدا من فصول الإبداع والتميز والروعة على صفحة الخليج في «لؤلؤة الشرق»، وبفوز أمس الأول يكون الريال قد انضم إلى كل العين ممثل الدولة المضيفة، وويلنجتون النيوزيلندي بطل الأوقيانوسيا، وجودا لاخارا بطل الكونكاكاف، في انتظار أبطال آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية لاكتمال عقد المشاركين.

ونجحت أبوظبي في دخول التاريخ من أوسع أبوابه، كأول مدينة في العالم خارج اليابان، تستضيف مونديال الأندية بشكلها الحالي في أربع نسخ، أعوام 2009، و2010، و2017 و 2018، وستبقى العاصمة أبوظبي التي استضافت من قبل (مع باقي مدن الدولة) بطولة كأس العالم للشباب 2003، وبطولة كأس العالم للناشئين عام 2014 واحدة من أبرز الوجهات الرياضية في العالم، لنجاحها كل مرة في وضع بصمتها الخاصة على كل حدث عالمي تنظمه.