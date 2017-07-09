محمد بن زايد يبحث مع حفتر التطورات ويؤكد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب الليبي ودعم خياراته وتطلعاته

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية الذي يزور البلاد حالياً. ورحب سموه بالقائد العام للقوات المسلحة الليبية، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تهانيه بمناسبة تطهير مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية، متمنياً التوفيق والنجاح للشعب والقوات الليبية الوطنية في تحقيق المزيد من الانتصارات على التطرف والإرهاب، وتطهير أرجاء ليبيا كافة من هذه الآفة المدمرة لمقدرات الأوطان وحياة وأمن واستقرار الشعوب. وأكد سموه وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب الليبي ودعم خياراته وتطلعاته في حياة مستقرة وآمنة، معرباً سموه عن أمله في توحيد كلمة الشعب الليبي من أجل المصالح الوطنية الليبية العليا.

كما أكد سموه أن موقف دولة الإمارات الواضح تجاه استقرار ليبيا وأمان شعبها، هو الموجه الأساسي لسياستنا في هذا القطر العربي الشقيق.

وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الثنائي، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية في محاربة التطرف والعنف وتنظيماتهما وتشكيلاتهما الإرهابية.

من جانبه، أعرب خليفة حفتر عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها إلى جانب الشعب الليبي من أجل تحقيق أمنه واستقراره.