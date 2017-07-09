خادم الحرمين يعزي السيسي

جدة (وكالات)

بعث خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي أمس الأول بمحافظة شمال سيناء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن خادم الحرمين الشريفين، إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الآثم.

وأكد العاهل السعودي وقوف بلاده مع مصر وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وقدم الملك سلمان خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.