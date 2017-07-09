1200 مشارك من 30 بلداً بمنتدى تونسي للاستثمار



تاريخ النشر: الأحد 09 يوليو 2017 ساسي جبيل(تونس) تنتظم الدورة السادسة لمنتدى الاستثمار في تونس، يومي 9 و10 نوفمبر القادم، ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع شركاء أجانب.ويحضر في هذه التظاهرة الدولية، وفق الموقع الرسمي لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس، ليوم أمس السبت، نحو 1200 مشارك من 30 بلدا عربيا وأجنبيا، والعديد من المستثمرين وأصحاب القرار في مجال الاقتصاد وممثلي عدة هيئات دولية.وسيناقش المشاركون في المنتدى جملة من المسائل المتعلقة بمناخ الاستثمار وفرص الأعمال في تونس وآفاق ندوة الاستثمار «تونس 2020» والاقتصاد الرقمي كقطاع واعد في تونس. كما سيتم تنظيم ورشات عمل حول«موقع تونس في سلاسل القيمة المضافة في العالم».