غارات جوية فلبينية على مواقع «داعش» في مراوي

مانيلا (أ ف ب)

شن سلاح الجو الفلبيني غارات على مواقع المسلحين الموالين لتنظيم «داعش» في مدينة «مراوي» على جزيرة «مينداناو» جنوب البلاد.

وقال المتحدث العسكري جو آر هيريرا للصحافيين، «إذا لم نلجأ إلى الغارات الجوية، سنتكبد المزيد من الخسائر في صفوف جيشنا».

وقال هيريرا «حددنا المواقع الدفاعية الرئيسية، وهي تتعرض الآن لضربات جوية دقيقة، إنهم لا يزالون يحتلون بعض الأبراج العالية.

علينا أن نقضي عليهم حتى نتمكن من تسهيل شن الجيش هجوماً خاطفاً». وأضاف «إن أحد أسباب استخدام الغارات الجوية هو أنها الميزة التي نحتاجها للقضاء على القناصة، أنهم في أبراج عالية وعلينا أن نكون أعلى منهم، ولهذا نستخدم الطائرات».

وقدر المتحدث العسكري عدد المقاتلين الذين لا يزالون يقاتلون في مراوي بنحو ثمانين في منطقة القتال الرئيسية التي تضم نحو 800 مبنى. وقال «هذه هي المباني العالية، كان هذا المركز التجاري لمدينة مراوي».