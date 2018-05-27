سجون «خمس نجوم» لعناصر «داعش» في تركيا



تاريخ النشر: الإثنين 28 مايو 2018 لندن (وكالات) كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن إرهابيي تنظيم «داعش» الموقوفين في تركيا يعيشون في «أجواء رفاهية وفي أماكن احتجاز يمكن تشبيهها بفنادق من فئة الخمس نجوم». وقالت الصحيفة في تقرير لها إن «أخطر إرهابي أسترالي من تنظيم (داعش) يعيش في رفاهية بسجن تركي خاص تم بناؤه وفق طراز معين بحيث يسمح للمعتقلين فيه (جميعهم إرهابيون من التنظيم المذكور)، بالتجول بحرية وممارسة الرياضة وإعداد الوجبات بأنفسهم». وأضافت الصحيفة أن «الإرهابي نعيم براكاش المطلوب الأول في أستراليا، يقطن منذ اعتقاله في أكتوبر 2016 مع 20 إرهابياً آخرين في وحدة سكنية مكونة من طابقين على طراز غرف نوم في سجن تركي خاص يحتوي على سوق بإمكانهم شراء ما يريدون منه، إضافة إلى العديد من مظاهر الترف والرفاهية بما في ذلك التلفاز وساحة لممارسة التمرينات الرياضية».