برلين: إيران تسعى للحصول على أسلحة دمار شامل من ألمانيا

برلين (وكالات)

أفادت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية أن النظام الإيراني يحاول الحصول على معدات صاروخية وأسلحة دمار شامل من ألمانيا بشكل غير قانوني. وأكد تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا ونشرته قناة «فوكس نيوز» الأميركية، أن النظام الإيراني يبحث عن عقد صفقة مع شركات ألمانية كبيرة للحصول على التجهيزات الصاروخية المتطورة وأسلحة الدمار الشامل، ومن المحتمل أن يشكل ذلك العمل انتهاكاً للاتفاق الدولي.

وكشف التقرير عن أن إيران تستعين في هذه الصفقات بمساعدة شركة صينية. ويحتوي التقرير على 181 صفحة، وصدر الشهر الماضي ونشرته سلطات ولاية بادن ويرتنبرغ الصناعية الألمانية.

ويحذر التقرير من «نشاط جاد تقوم به طهران للحصول على منتجات وأدوات علمية لتطوير أسلحة دمار شامل، والتقنية الصاروخية». وأكد التقرير أن النظام الإيراني يركز على شركات ألمانية في مختلف المجالات.

وفي إحدى هذه الحالات كانت إيران تبحث، عن طريق شركة واجهة صينية، لإعداد ماكينات معقدة لإنتاج المعادن، من شركة هندسية ألمانية، غير أن مصادر استخبارية ألمانية أبلغت الشركة المذكورة بالتفاصيل ومنعتها من بيع الماكينات وإرسالها إلى إيران.

وأكدت السلطات الألمانية، أن محاولة إيران الحصول على هذه المعدات تتم عن طريق بلدان ثالثة.