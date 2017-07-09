مقتل وإصابة 32 مسلحاً في أفغانستان

إسلام أباد (وكالات)

قتل وأصيب 32 مسلحاً من «طالبان» و«داعش» في قصفين جويين بطائرتين من دون طيار، بإقليم ننجارهار شرقي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وذكرت قيادة شرطة إقليم ننجارهار أنه تم تنفيذ القصف الجوي الأول في بلدة «أوجيز» بمنطقة «هاسكا مينا»، مما أسفر عن مقتل 14 مسلحا على الأقل وإصابة 11 آخرين، جميعهم ينتمون إلى «داعش».

وجرى تنفيذ القصف الجوي الثاني أمس الأول في بلدة جولاي بمنطقة «غني خيل» مما أسفر عن مقتل ثلاثة متشددين، طبقا لقيادة الشرطة، مضيفة أن القتلى ينتمون إلى جماعة «أفريدي». وذكرت قيادة الشرطة أن مسلحي طالبان شنوا أيضاً هجمات منسقة على مواقع تفتيش مختلفة بمنطقة «هيساراك» وقتل مسلحان على الأقل من «طالبان» وأصيب اثنان آخران بعد أن ردت القوات الأفغانية على هجومهم. وذكر المسؤولون المحليون أن السكان المحليين وقوات الأمن لم يتكبدوا أي خسائر في العمليات.