مقتل 9 كينيين بهجوم لـ «الشباب» الصومالية

نيروبي (د ب ا)

قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في مقاطعة لامو شرقي كينيا صباح أمس في هجوم تم تحميل جماعة الشباب الإرهابية الصومالية المسؤولية عنه. وذكرت مصادر الشرطة أن الهجوم وقع في قريتي جيما وبانداجو بالقرب من الحدود مع الصومال، اللتين تعرضتا لهجمات في الأسابيع الأخيرة استهدفت في المقام الأول قوات الأمن، بحسب إذاعة كابيتال أف نيوز الكينية. وقال ضابط شرطة من المنطقة للإذاعة، إن «تسعة أشخاص قتلوا، بعضهم بالرصاص، فيما قُتل آخرون بالبلط».

وأكد مسؤول كبير آخر بمقر الشرطة وقوع الهجوم. ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من مقتل ثلاثة من رجال الشرطة خلال هجوم على مركز للشرطة في لامو. يذكر أن جماعة الشباب الإرهابية تشن هجمات عبر الحدود في كينيا انتقاما من انتشار قوات كينية ضمن مهمة قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» الداعمة لحكومة مقديشو في التصدي للشباب.