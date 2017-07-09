وفد صيني يزور الكويت غداً لتعزيز التعاون الاستراتيجي

الكويت (د ب ا)

يعتزم وفد حكومي صيني زيارة دولة الكويت غدا الاثنين للبحث في سبل تطوير العلاقات الكويتية الصينية إلى آفاق ارحب وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين. من جانبه، أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن هناك رغبة جادة من كلا البلدين في ترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة ونقلها إلى آفاق ارحب برعاية قيادتي البلدين وتحقيقا لرغبة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وأضاف السفير حيات ان «ترسيخ التعاون المشترك بين الكويت والصين في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل واقامة البنى التحتية والمشاركة في تنفيذ المشروعات العملاقة في البلاد امر مرحب به من قبل القيادة السياسية العليا ويتوافق تماما مع رؤية سمو أمير البلاد الاستراتيجية (كويت جديدة 2035) إلى جانب مبادرة (الحزام والطريق) الصينية». وأوضح ان الوفد الصيني سيبحث مع كبار المسؤولين في البلاد اخر المستجدات والدراسات المتعلقة بخطة التنمية في الكويت وسبل المساهمة في إحياء طريق الحرير القديم عبر إنشاء مشروعات استراتيجية منها مشروعا (مدينة الحرير وضواحيها) و(تطوير الجزر الكويتية الخمس).ولفت السفير حيات إلى الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الصين في شهر ابريل عام 2014،إضافة إلى مشاركته في قمة الحرير التي عقدت بالعاصمة بكين في منتصف شهر مايو الماضي.