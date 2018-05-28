الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة شرق درنة

عواصم (وكالات)

أكد الجيش الوطني الليبي، بسط سيطرته الكاملة على مواقع جديدة في منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة بعد معارك عنيفة، خاضها ضد عناصر ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة، ليضيق بذلك الخناق على الجماعات الإرهابية في المدينة منذ سنوات.

وأفادت مصادر «سكاي نيوز عربية» بأن الجيش الليبي سيطر على طريق المصانع وعين بنت ورابش لياس في منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة.

وأضافت المصادر أنه لم يعد لدى المتشددين من تنظيم القاعدة الذين يتحصنون بالمدينة سوى أجزاء قليلة من تلك المنطقة.

وقال آمر غرفة عمليات «عمر المختار» التابعة للجيش الليبي اللواء سالم مفتاح الرفادي، إن قوات الجيش الليبي سيطرت على أكثر من (440 كلم) قرب درنة من محاور القتال، ولا يفصلها عن المدينة إلا القليل.