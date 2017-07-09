هزاع بن زايد: خطوات واثقة لـ «الإمارات» نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة

أبوظبي (الاتحاد) و(وام)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الإمارات تخطو خطوات واثقة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، لافتاً سموه إلى أن الابتكارات التكنولوجية الحديثة تدشن طريقاً جديداً لمجتمع أكثر صحة، جاء ذلك في تغريدات لسموه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقد أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بتوجيهات سموه تشكيل أول لجنة تختص بعلم الذكاء الاصطناعي، تمهيداً للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة واستغلالها في تطوير الكفاءة الطبية والتشغيلية، وإدارة الموارد البشرية والمالية بالطريقة المثلى.

ويعد «علم الذكاء الاصطناعي» فرعاً من فروع علم تقنية المعلومات الذي يسعى لمحاكاة العقل البشري وتسخير التكنولوجيا لمساعدته على إنجاز مهامه الطبية بالطرق المناسبة، مع توفير الوقت والجهد.

وأكد الدكتور مطر راشد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، أن اهتمام وحرص القيادة الحكيمة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توفير الرعاية الصحية المتطورة لسكان إمارة أبوظبي، هما القوة الدافعة وراء تطوير المشاريع الصحية المبتكرة التي تخدم المجتمع، وتساعد في بناء صحة الإنسان، وخلق مجتمع متعافٍ، ما سيساعد في زيادة التنمية البشرية.