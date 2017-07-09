الدولار يرتفع بعد تقرير قوي حول الوظائف الأميركية

نيويورك (رويترز)

ارتفع الدولار أمس الأول بعد تقرير أظهر أن الاقتصاد الأميركي خلق المزيد من فرص العمل وبأكثر من المتوقع في يونيو والشهر السابق، مما يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على مسار رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وبعد التقرير، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين أمام الين، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر أبريل.

كما قفزت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام الجنيه الإسترليني.

وأظهرت بيانات الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة قفزت 222 ألف وظيفة الشهر الماضي متفوقة على توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة قدرها 179 ألف وظيفة. وجرى تعديل بيانات أبريل/ نيسان ومايو/ أيار لتظهر أن عدد الوظائف زاد بمقدار 47 ألف وظيفة فوق المستوى الذي جرى الإعلان عنه من قبل.

وبلغ الدولار في أحدث تعاملات 113.95 ين بارتفاع نسبته 0.7 بالمئة بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين في وقت سابق عند 114.17 ين.

وسجل اليورو في أحدث قراءة 1.1403 دولار بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة.

ودفع هذا مؤشر الدولار إلى الارتفاع 0.2 بالمئة عند 96.0132. وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1.2871 دولار وسجل في أحدث تعاملات له 1.2883 دولار بانخفاض 0.7 بالمئة.