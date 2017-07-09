متجر «راكوتن» الياباني يوقف كل عمليات بيع العاج

طوكيو (أ ف ب)

قرر متجر «راكوتن» الياباني الذي يستقبل في منصّته الإلكترونية الواسعة عدداً كبيراً من التجار، وقف كلّ عمليات بيع عاج الفيلة، بحسب ما أعلنت إدارته لوكالة فرانس برس.

وجاء في بريد إلكتروني أرسلته إدارة المتجر: «في ظل القلق الدولي المتصاعد حول الأنواع المحمية، أدرج المتجر مشتقات العاج والسلاحف البحرية كأنواع محظور الاتجار بها على منصة راكوتن إيشيبا اعتباراً من أول يوليو، ونرتقب أن تُزال كل إعلانات البيع ذات الصلة خلال شهر أو اثنين». وجاءت رسالة المتجر عقب بيان من منظمة «هيومان سوسايتي إنترناشونال» أشارت إلى أن «الصيادين غير الشرعيين يقتلون خمسين ألف فيل في أفريقيا سنوياً لتزويد السوق غير الشرعي بالعاج، وتثير المبيعات عبر الإنترنت قلقاً كبيراً، لكونها تساهم بشكل كبير في هذه المجزرة». وأسفت المنظمة لأن السلطات اليابانية لا ترى في التجارة الداخلية بالعاج عاملاً مغذياً للصيد.

وفي العام 2014 اتهمت المنظمة متجر «راكوتن» بالتواطؤ في قتل الفيلة والحيتان، لكونه يعرض في منصاته منتجات مشتقة من هذه الحيوانات. في بداية القرن العشرين، كان عدد الفيلة في القارة السمراء يقدّر بعشرين مليوناً.

ولم يبق منها في العام 1980 سوى مليون و200 ألف، أما اليوم فلا يزيد عددها على نصف مليون، وفقاً للأمم المتحدة.