ثقة عالمية متزايدة بالناقلات الإماراتية

أبوظبي (وام)
قالت نشرة أخبار الساعة إن دولة الإمارات تكتسب يوماً بعد يوم ثقة الشركاء الدوليين والعالميين بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها للبقاء في موقع الصدارة على المستويات كافة.
وأضافت أنه إذا تعلق الأمر بالأجواء الملائمة للاستثمار حلت دولة الإمارات ضمن قائمة البلدان التي توفر بيئة آمنة ومحفزة للتنافسية وبنية تحتية متطورة، وإذا تعلق باستقطاب اليد العاملة الماهرة تأتي الإمارات بين أفضل الوجهات لدى الباحثين عن فرص العمل أو تحقيق الذات وعلى مستوى جودة الخدمات تعتبر الإمارات من بين الأفضل في هذا الإطار، بالإضافة إلى سرعة أداء مؤسساتها الحكومية والخاصة، كما حظيت الإمارات بإشادة معظم المؤسسات الدولية المتخصصة في قياس مؤشرات التنمية الاقتصادية والتنافسية، وها هي خدمات دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تحظى بالتميز والإشادة على مستوى سلامة وأمن ناقلاتها الجوية التي تعتبر من أكبر وأسرع الناقلات في العالم.
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وقالت إنها خطوة تعزز من التعاون الكبير بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الأميركية ووزارة الأمن الوطني، وتعكس هذه الخطوة المكانة الرائدة التي يحظى بها قطاع الطيران الإماراتي والإجراءات المتطورة والمتميزة التي يطبقها.. وترسل هذه الخطوة أيضاً رسالة قوية بمدى الثقة والسمعة المرموقة التي يتمتع بها كل من مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي ضمن أكثر المطارات أمناً في العالم لما يتميزان به من إجراءات أمنية محكمة ومبتكرة ومواكبة لأرقى المعايير العالمية.
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وتابعت.. لهذا جاء في البيان الصادر عن شركة مطارات أبوظبي الأسبوع الماضي تأكيده التزام ضمان سلامة المسافرين وأرواحهم، والالتزام كذلك إزاء سوق الولايات المتحدة الأميركية من أجل تقديم أرقى تجارب السفر لضيوفها.. كما أكد متحدث باسم طيران الإمارات في بيان أن قرار رفع الحظر الأميركي صدر بعدما قامت طيران الإمارات العملاقة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بصناعة الطيران ومع السلطات المحلية لتنفيذ إجراءات أمنية مشددة وبروتوكولات تلبي متطلبات إدارة الأمن الداخلي الأميركية والإرشادات الأمنية الجديدة لجميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وأكدت أخبار الساعة في ختام افتتاحيتها أن المستوى الكبير الذي وصلت إليه الناقلات الجوية الإماراتية بمختلف أذرعها يعكس القوة الاقتصادية لدولة الإمارات وسرعتها في اقتحام مجال ظل حكراً على الشركات العالمية العملاقة، وهو مجال استطاعت أن تدخل به مجال المنافسة العالمية بقوة.