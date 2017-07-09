أبوظبي (وام)

قالت نشرة أخبار الساعة إن دولة الإمارات تكتسب يوماً بعد يوم ثقة الشركاء الدوليين والعالميين بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها للبقاء في موقع الصدارة على المستويات كافة.

وأضافت أنه إذا تعلق الأمر بالأجواء الملائمة للاستثمار حلت دولة الإمارات ضمن قائمة البلدان التي توفر بيئة آمنة ومحفزة للتنافسية وبنية تحتية متطورة، وإذا تعلق باستقطاب اليد العاملة الماهرة تأتي الإمارات بين أفضل الوجهات لدى الباحثين عن فرص العمل أو تحقيق الذات وعلى مستوى جودة الخدمات تعتبر الإمارات من بين الأفضل في هذا الإطار، بالإضافة إلى سرعة أداء مؤسساتها الحكومية والخاصة، كما حظيت الإمارات بإشادة معظم المؤسسات الدولية المتخصصة في قياس مؤشرات التنمية الاقتصادية والتنافسية، وها هي خدمات دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تحظى بالتميز والإشادة على مستوى سلامة وأمن ناقلاتها الجوية التي تعتبر من أكبر وأسرع الناقلات في العالم.

وأوضحت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس، تحت عنوان «ثقة عالمية متزايدة بالناقلات الإماراتية» أنه بعد الهزة التي سببها قرار الإدارة الأميركية بحظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض أجهزة الإلكترونيات الأخرى على متن العديد من الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية استطاعت كل من الاتحاد للطيران وطيران الإمارات أن تكونا من أوائل شركات الطيران عبر العالم التي تحظى بثقة وزارة الأمن الوطني الأميركية عندما أكدت هذه الأخيرة بأنها تمثل نموذجاً يحتذى به لشركات الطيران الأجنبية والمحلية الساعية إلى تطبيق التدابير الأميركية الجديدة حيث أثنت وزارة الأمن الأميركية على جهود الاتحاد للطيران في التطبيق السريع للتدابير الأمنية التي أقرتها سلطات الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي على الرحلات الجوية لتسعة خطوط جوية تقوم برحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات دولية في العالم العربي وتركيا تحسباً لخطر حصول أي هجوم وهي الشروط والتدابير الأمنية نفسها التي تمكنت مجموعة طيران الإمارات من الاستجابة لها، إذ بات بإمكان المسافرين على متنها إلى الولايات المتحدة الأميركية نقل الكومبيوترات المحمولة إلى مقصورة الركاب.

وقالت إنها خطوة تعزز من التعاون الكبير بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الأميركية ووزارة الأمن الوطني، وتعكس هذه الخطوة المكانة الرائدة التي يحظى بها قطاع الطيران الإماراتي والإجراءات المتطورة والمتميزة التي يطبقها.. وترسل هذه الخطوة أيضاً رسالة قوية بمدى الثقة والسمعة المرموقة التي يتمتع بها كل من مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي ضمن أكثر المطارات أمناً في العالم لما يتميزان به من إجراءات أمنية محكمة ومبتكرة ومواكبة لأرقى المعايير العالمية.

وأضافت أن الاتحاد للطيران وطيران الإمارات قابلتا القرار الأميركي بارتياح كبير باعتبارها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح تجاه شركات تحمل على عاتقها مسؤوليات وطنية ودولية جسيمة وتعكس الوجه الإيجابي لدولة تضع على قمة أولوياتها توفير الأمن والسلامة لكل المواطنين والمقيمين، فضلاً عن حرصها على المساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن والسلم العالمي من خلال التزامها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وانخراطها المباشر في الحرب على الإرهاب.

وتابعت.. لهذا جاء في البيان الصادر عن شركة مطارات أبوظبي الأسبوع الماضي تأكيده التزام ضمان سلامة المسافرين وأرواحهم، والالتزام كذلك إزاء سوق الولايات المتحدة الأميركية من أجل تقديم أرقى تجارب السفر لضيوفها.. كما أكد متحدث باسم طيران الإمارات في بيان أن قرار رفع الحظر الأميركي صدر بعدما قامت طيران الإمارات العملاقة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بصناعة الطيران ومع السلطات المحلية لتنفيذ إجراءات أمنية مشددة وبروتوكولات تلبي متطلبات إدارة الأمن الداخلي الأميركية والإرشادات الأمنية الجديدة لجميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأكدت أخبار الساعة في ختام افتتاحيتها أن المستوى الكبير الذي وصلت إليه الناقلات الجوية الإماراتية بمختلف أذرعها يعكس القوة الاقتصادية لدولة الإمارات وسرعتها في اقتحام مجال ظل حكراً على الشركات العالمية العملاقة، وهو مجال استطاعت أن تدخل به مجال المنافسة العالمية بقوة.