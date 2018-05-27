كتّاب وروائيون: لابد من ميثاق شرف لمهنة النشر

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ظهرت شبكة الانترنت وانتشرت خدماتها في كل مجال، وفي صناعة الإعلام والنشر مكّنت الشبكة كل من (اشتهى) النشر أن يكون ناشراً، وغابت أخلاقيات النشر التي تعني في جزء منها انتظام العمل بكافة أشكاله ومراحله وفق مجموعة من القيم المهنية والأخلاقية التي تحمي مهنة النشر من الدخلاء والمنتفعين، وهذا ما أكده كتّاب وروائيون لـ«الاتحاد» مطالبين بأنه لابد أن يكون هناك ميثاق شرف لمهنة النشر مثلها مثل أي مهنة أخرى.

الحقوق أولاً، وفي هذا الإطار، قال الدكتور عمار علي حسن الروائي والمفكر المصري: إن للنشر قواعد وأصولاً، لكن ليست كل دور النشر العربية تلتزم بها، ففي العالم العربي يكسر أغلبية الناشرين القواعد، ويخرجون على الأصول، في ظل الصراع الرهيب على تعظيم الربح، فكثير من الناشرين يهضمون حق الكاتب، ولا يعتنون بإخراج الكتاب بالصورة اللائقة، ومنهم الذين يسارعون بنشر كتب لراحلين دون الاعتناء بحقوق ورثتهم، وهناك من يقلّدون كتباً مهمة ويبيعونها بالأثمان نفسها، ويزيد الطين بلّة عدم الاعتناء بالملكية الفكرية، سواء لتخلف القوانين التي تحكمها، أو لعدم اهتمام الأجهزة الشرطية بتنفيذها.

وهناك ناشرون يعيدون طباعة كتب لمؤلفين دون إبلاغهم، حتى يسرقوا حقوقهم المالية في الطبعات التالية، وقلّة من الناشرين هي التي تضمن حقوق المؤلف، أو تعتني بها، وتحفظها.

وأضاف عمار: إن اتحاد الناشرين العرب يبذل جهدا في سبيل إقرار الملكية الفكرية، وحماية حق الناشر والمؤلف معاً، لكن هذه الجهود تحتاج إلى تعاون الحكومات، كما تستلزم أن يعظم الاتحاد جهده في سبيل إقرار ميثاق شرف بين الناشرين.